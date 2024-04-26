Игрок «Краснодара» Кайо рассказал о травме, полученной в матче с «Балтикой»

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о своем состоянии после поединка 21-го тура Премьер-лиги против калининградской «Балтики». Встреча завершилась победой «быков» со счетом 3:2. Бразилец был замен во втором тайме из-за травмы.

«Чувствую себя хорошо, травмы нет. Должен быть готовым к следующему матчу», - передает слова Кайо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 11 встречах, отметившись одним забитым мячом.

После 25 проведенных туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 49 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.