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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Бердыев рассчитывает на Батырева»

10 Февраля 2023 • 13:32 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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Через 3 ч. 58 мин.

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, высказался о будущем своего клиента.

По словам Талаева, главный тренер южан Курбан Бердыев, возглавивший команду в конце ноября прошлого года, рассчитывает на 20-летнего футболиста, чей контракт с «Сочи» истекает летом нынешнего года.

«Курбан Бердыев рассчитывает на Батырева, он неплохо себя проявил в матче против «Ростова». Да, не без ошибок, но в целом он сыграл здорово. Это касается Шипунова и Мартового – «Сочи» рассчитывает на них», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батырев провёл за «Сочи» восемь матчей и забил один гол.

После 17 туров РПЛ южане набрали 25 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Андрей Талаев Амир Батырев
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