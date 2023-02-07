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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кейта Бальде - о форварде: «Сейчас он просто в огне»

07 Февраля 2023 • 23:23 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 1.90 X 3.60 2 4.00
10.02 19:00

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал форму своего клиента. Вчера сенегалец забил четвёртый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» в рамках Winline – Зимнего кубка России, который проходит на полях ОАЭ.

««Могу сказать, что сейчас Бальде просто в огне, он в отличной форме. Настоящий командный игрок», - цитирует агента портал «РБ Спорт».

Действительно, форварду есть, что доказывать, ведь принять участие в первой половине сезона в РПЛ он так и не смог – игрока исключили из-за нарушения допинговых правил во время его выступления в Италии за местный «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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