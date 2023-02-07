Агент Кейта Бальде - о форварде: «Сейчас он просто в огне»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал форму своего клиента. Вчера сенегалец забил четвёртый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» в рамках Winline – Зимнего кубка России, который проходит на полях ОАЭ.

««Могу сказать, что сейчас Бальде просто в огне, он в отличной форме. Настоящий командный игрок», - цитирует агента портал «РБ Спорт».

Действительно, форварду есть, что доказывать, ведь принять участие в первой половине сезона в РПЛ он так и не смог – игрока исключили из-за нарушения допинговых правил во время его выступления в Италии за местный «Кальяри».