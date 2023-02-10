Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от завоевания «красно-белыми» трофея в Зимнем кубке РПЛ.

- Как оцениваете выступление «Спартака» на турнире в плане игры команды?

- Игра понравилась. Уже сейчас видно, что команда готова к возобновлению чемпионата процентов на 80-90. Поэтому необходимо отработать сочетания, взаимодействия, тактические наигровки и определиться со стартовым составом. Не стоит забывать, что на сборах нет Промеса, а его тоже нужно вписывать в состав. Все-таки он был лучшим игроком в прошлом году. Над этими вещами сейчас тренер и будет думать.

- Абаскаль весь турнир экспериментировал с составом, а ведь игра с «Локомотивом» уже совсем скоро. Может сегодня стоило наигрывать тех, кто выйдет на кубковый матч?

- Как я понял, сегодня был приближенный состав к тому, который Абаскаль видит на кубковую игру. Пора наигрывать ребят, которые будут выходить в первых матчах.

- Что понравилось в игре «Спартака» на этом турнире? Что обращает на себя внимание?

- Неплохо получаются взаимодействия. Ребята комбинируют, забивают, играют весело, какая-то легкость появилась по сравнению с первым матчем. С «Ростовом» ее не было.

- Как вам игра «Спартака» в атаке? Команда забила шесть мячей.

- Я про это и говорю. Симпатичная игра.

- А в обороне? С игры «Спартак» не пропускал. Проблем нет?

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- Они есть всегда. Даже сегодня при счете 0:0 Мелкадзе должен был забивать, но простил. «Спартаку» повезло. А так то, что команда не пропускает, очень хорошо. Но все равно нужно еще работать.

- Как вам новички Дуарте и Тавареш?

- Вроде ничего. Нормально. Тавареш - легкий, ярко выраженный левоногий футболист, быстрый. Любит подключаться к атаке. Он должен помочь команде. Про Дуарте пока сложно что-то сказать. Его особо не было видно, чтобы оценить его сильные качества. Но, понятное дело, что как футболист линии обороны он должен играть на перехватах. У него должна быть неплохая скорость. Пока он встраивается в команду.

- Что думаете о кубковом матче с «Локомотивом», учитывая приход в команду Дзюбы?

- Будет еще интереснее. Он всегда со «Спартаком» играет на максимуме возможностей. И сейчас так будет. В команде новый тренер, новые построения в игре. Мы увидим новые сочетания.

- У «Локомотива» есть шансы против такого «Спартака»?

- Я не видел «Локомотив», поэтому сложно сказать. Тем более что там многое поменялось. Не знаю, в каком состоянии находится команда, какой будет состав. Мне кажется, там вообще полсостава поменяется по сравнения с первой частью чемпионата.

- Дзюбу ожидаете увидеть, или он не успеет набрать кондиции?

- Думаю, какие-то минуты он все равно получит. Там есть Глушенков и Пиняев из новых футболистов. Изидор остался. Есть, кому атаковать, созидать. Не стоит ожидать легкой игры для «Спартака». Она будет тяжелая.

Елена Григорьевская