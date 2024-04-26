Глушенков готов играть в основе «Барселоны» – мнение экс-директора «Чертаново»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин очень высоко оценивает уровень полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. По мнению Ларина, Глушенков сейчас может играть в стартовом составе «Барселоны».

«Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава «Барселоны». Надо мной можно смеяться, но я такого мнения. Думаю, это самый сильный российский футболист», - сказал Ларин «Матч ТВ».

В сезоне 2023/2024 Максим Глушенков провёл 33 официальных матча, в которых забил восемь голов и отдал семнадцать голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.