Титов: «Спартак» уже десятки лет считается народной командой, этот титул навсегда принадлежит ему

Егор Титов, ранее выступавший за «красно-белых», заявил, что петербургский «Зенит» не является народной командой, в отличие от «Спартака».

- Как «Зенит» могут признать народной командой? Спартаковскому болельщику даже на ум такое не придет. «Спартак» уже десятки лет считается народной командой и этот титул навсегда принадлежит им, - передаёт слова бывшего игрока «Спартака» «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего на второй строчке «Краснодара» составляет четыре очка. «Спартак» с 39 баллами идёт шестым, отставание от «Зенита» - 11 очков.

Отметим, что «Зенит» десять раз становился чемпионом России, из них пять последних чемпионств были оформлены за последние пять лет. На счету «Спартака» 22 победы в турнире.