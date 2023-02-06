Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей

06 Февраля 2023 • 21:18 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Краснодар
окончен

Бывший игрок атаки московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, готов ли он сделать следующий шаг в тренерской карьере и уехать работать в заграничный клуб, как это сделал сегодня его бывший коллега по амплуа из «Зенита» Александр Кержаков.

«Нет, тренировать пока не готов. Нужно быть готовым, знать язык, менталитет страны. Нужно обладать знаниями, чтобы не попасть в тупик в общении с футболистами. Хочу пожелать Александру, чтобы у него все срослось в новом клубе», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

Напомним, что Тихонов на протяжении карьеры тренера работал в тренерских штабах московского «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов», был главным тренером «Спарты» (Щёлково), «Енисея», «Крыльев Советов» и «Астаны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Не совсем удачная игра с нашей стороны, ничего, будем разбираться»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей
21:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
20:59 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Дзюбе в «Торпедо» не надо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Заика поделился мнением о работе под руководством Бердыева
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда Сантос возобновит тренировки с командой
20:35 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Торпедо» не найдёт форварда лучше Дзюбы»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»
Все новости
Рекомендуем