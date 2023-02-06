Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей

Бывший игрок атаки московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, готов ли он сделать следующий шаг в тренерской карьере и уехать работать в заграничный клуб, как это сделал сегодня его бывший коллега по амплуа из «Зенита» Александр Кержаков.

«Нет, тренировать пока не готов. Нужно быть готовым, знать язык, менталитет страны. Нужно обладать знаниями, чтобы не попасть в тупик в общении с футболистами. Хочу пожелать Александру, чтобы у него все срослось в новом клубе», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

Напомним, что Тихонов на протяжении карьеры тренера работал в тренерских штабах московского «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов», был главным тренером «Спарты» (Щёлково), «Енисея», «Крыльев Советов» и «Астаны».