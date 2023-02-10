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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычевой сравнил себя с Промесом

10 Февраля 2023 • 18:31 Комментировать
Сочи
0:0
Спартак Москва
1 1.90 X 3.80 2 4.25
1-й тайм

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой сравнил себя со своим конкурентом за звание лучшего бомбардира РПЛ в текущем сезоне – форвардом «Спартака» Куинси Промесом.

«Не надо скрывать, что «Спартак» и «Крылья Советов» - совершенно разные клубы. Плюс там играют те, кто давно сыгран с Промесом. А мне ещё только предстоит влиться в свою новую команду. Это фактор в пользу него», - цитирует Сычевого Metaratings.

Напомним, что Сычевой стал игроком «Крыльев Советов» в текущую зимнюю паузу, ранее он забил за «Оренбург» 14 голов в РПЛ. У Промеса – столько же забитых мячей, но нидерландец по личным причинам не поехал на сборы «Спартака» в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Куинси Промес Владимир Сычевой
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