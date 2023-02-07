Аленичев: «Абаскаль более дипломатичный, чем Каррера»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что 33-летний испанец возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 17 туров РПЛ москвичи набрали 36 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы.

По мнению Аленичева, Абаскаль более дипломатичный специалист, нежели Массимо Каррера, вместе с которым «красно-белые» выигрывали чемпионство в 2017 году. Именно по этой причине, как считает известный в прошлом футболист, в раздевалке «Спартака» сейчас сложилась благоприятная атмосфера.

«Для меня Абаскаль и Семак — лучшие тренеры первой части. Надеюсь, в ближайшее время у Гильермо будут предложения от европейских клубов. Не думаю, что он собирается задерживаться в «Спартаке», — приводит слова Аленичева Sport24.

Ранее сообщалось, что в услугах Абаскаля заинтересована испанская «Севилья».