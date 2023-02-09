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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»

09 Февраля 2023 • 13:47 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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10.02 19:00

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о назначении эк-наставника московской команды Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Напомним, контракт специалиста с этой национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

По мнению Ледяхова, работа в «Спартаке» никак не повлияла на приглашение Тедеско в сборную Бельгии, так как в Европе не обращают внимание на достижения тренеров в чемпионате России. Также бывший футболист предположил, получится ли у немецко-итальянского наставника добиться успеха на своём новом месте работы.

«У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под руководством этого тренера «красно-белые» завоевали серебряные медали РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бельгии Игорь Ледяхов Доменико Тедеско
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