Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о назначении эк-наставника московской команды Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Напомним, контракт специалиста с этой национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

По мнению Ледяхова, работа в «Спартаке» никак не повлияла на приглашение Тедеско в сборную Бельгии, так как в Европе не обращают внимание на достижения тренеров в чемпионате России. Также бывший футболист предположил, получится ли у немецко-итальянского наставника добиться успеха на своём новом месте работы.

«У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под руководством этого тренера «красно-белые» завоевали серебряные медали РПЛ.