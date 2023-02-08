Гунько — о назначении Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии: «У Доменико может получиться добиться результата»

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о назначении немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Напомним, что в период с 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак».

Гунько считает, что работу в сборной Бельгии можно считать для Тедеско выходом на самый высокий уровень футбола.

«На мой взгляд, для Тедеско стартовая площадка более чем благоприятная. Я думаю, что у Доменико может получиться с такими квалифицированными футболистами добиться желаемого результата», — цитирует Гунько Metaratings.

Напомним, что контракт Тедеско со сборной Бельгии будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года. Ранее эту команду возглавлял испанский специалист Роберто Мартинес.