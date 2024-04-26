Волгоградский «Ротор» объявил об отставке Сергея Попкова с поста главного тренера команды. Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба.
«В связи с неудовлетворительными результатами клуба Сергей Николаевич принял решение подать в отставку, которая была принята. Мы благодарим Сергея Николаевича за работу», - говорится в публикации клуба из Волгограда.
Напомним, что Попков занимал пост главного тренера «Ротора» с лета 2023 года. В настоящий момент команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Олег Сергеев.
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