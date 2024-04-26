«Локомотив» отреагировал на результат дерби ЦСКА - «Спартак»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на нулевую ничью во вчерашнем матче 21-го тура Премьер-лиги между столичными ЦСКА и «Спартаком».

«Вот какую игру надо было смотреть», - говорится в публикации «железнодорожников» в соцсетях. К посту добавлены нарезки с поединка, в котором «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2.

После 25 туров чемпионата России «армейцы» набрали 38 баллов и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице. Что касается «красно-белых», то подопечные Владимира Слишковича с 39 очками находятся на шестой строчке в РПЛ.