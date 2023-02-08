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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «У «Спартака» очень приличная атака»

08 Февраля 2023 • 17:07 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 1.90 X 3.60 2 4.00
10.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру «красно-белых» на зимнем Кубке РПЛ.

«Видно, что атака очень приличная, а с учетом того, что вернется Мозес, плюс будет Промес, плюс хорошо себя проявляет Бальде — в матчах на Кубок, где не будет дисквалифицированных Соболева и Николсона, нападение может не заметить потери бойцов», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что во втором матче турнира «Спартак» выглядел лучше в плане физики, плюс к этому, команда не пропустила, но как показывает опыт, хорошие результаты в предсезоннке не гарантируют успех в чемпионате.

Напомним, «Спартак» одержал две победы на зимнем Кубке РПЛ, обыграв «Ростов» (0:0, 2:1 по пен) и разгромив «Краснодар» (4:0). В заключительном туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Сочи» (10 февраля в 19:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Виктор Мозес Кейта Бальде Куинси Промес Александр Соболев Шамар Николсон
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