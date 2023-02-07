Кечинов: «Зенит» не пройдёт вторую часть сезона без осечек, у «Спартака» будут шансы на трофей»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» догнать «Зенит» в РПЛ.

«Не знаю, догонит ли «Спартак» «Зенит», но при такой игре шансы точно будут. Нужно стараться, бороться. Не думаю, что «Зенит» пройдет вторую часть без осечек», — цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, главное, чтобы «Спартак» сам демонстрировал уверенную игру, а не смотрел на других.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.