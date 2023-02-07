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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Зенит» не пройдёт вторую часть сезона без осечек, у «Спартака» будут шансы на трофей»

07 Февраля 2023 • 13:41 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
10.02 19:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» догнать «Зенит» в РПЛ.

«Не знаю, догонит ли «Спартак» «Зенит», но при такой игре шансы точно будут. Нужно стараться, бороться. Не думаю, что «Зенит» пройдет вторую часть без осечек», — цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, главное, чтобы «Спартак» сам демонстрировал уверенную игру, а не смотрел на других.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Kaktotak
07 Февраля 2023 в 14:53
А у Спартака прямо не будет осечек?!
Кечинов идиот.
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