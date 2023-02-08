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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: «Кокорин задал себе очень высокую планку»

08 Февраля 2023 • 17:28 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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10.02 19:00

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов высказался о таланте форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин задал себе планку. У него очень высокая. В «Сочи» он её весной подтверждал. Не думаю, что это был лучший этап его карьеры, просто все его похоронили», — заявил экс-тренер «Динамо» в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу». Бывший полузащитник отметил, что был рад успехам Александра в футболке команды из олимпийской столицы, выразив мнение, что многие похоронили его карьеру.

Напомним, что Кокорин выступал за «Сочи» во второй половине сезона 2019/2020 на правах аренды из «Зенита». В составе «барсов» форвард провёл 10 матчей, забив семь голов при одном ассисте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Дмитрий Хохлов
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