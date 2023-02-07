Тихонов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, смогут ли «красно-белые» побороться за чемпионство с «Зенитом».

«Если «Спартак» будет держаться рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые команда обязана брать, тогда противостояние возможно», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что если «Спартак» допустит несколько ошибок, то это сильно осложнит жизнь команде в борьбе за золото.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.