Джорджевич: «Бердыев даёт много информации, но когда он что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос, чем наставник команды Курбан Бердыев отличается от других тренеров.

«Бердыев многим отличается. Он дает много информации игроку на каждой позиции. Когда Бекиевич что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь. Но надо быть постоянно сконцентрированным и выполнять все требования», — цитирует Джорджевича «Чемпионат».

Футболист заявил, что многие говорят о том, как хорошо игроки развиваются под руководством Бердыева, поэтому хочется, чтобы в «Сочи» тоже все стали лучше.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.