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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич: «Бердыев даёт много информации, но когда он что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь»

07 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
10.02 19:00

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос, чем наставник команды Курбан Бердыев отличается от других тренеров.

«Бердыев многим отличается. Он дает много информации игроку на каждой позиции. Когда Бекиевич что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь. Но надо быть постоянно сконцентрированным и выполнять все требования», — цитирует Джорджевича «Чемпионат».

Футболист заявил, что многие говорят о том, как хорошо игроки развиваются под руководством Бердыева, поэтому хочется, чтобы в «Сочи» тоже все стали лучше.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Лука Джорджевич Сочи
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