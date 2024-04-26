Ловчев: «Сейчас «Спартак» и близко недотягивает до уровня «Зенита»

​Евгений Ловчев, экс-футболист московского «Спартака», высказался о выступлении «красно-белых» в этом сезоне.

- Раньше «Спартак» считался конкурентом «Зениту» вместе с ЦСКА, сейчас же они недотягивают и близко до уровня петербургского клуба, - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» в четверг сыграл вничью с ЦСКА московском дерби. До этого «красно-белые» под руководством Слишковича разгромили «Ростов» со счётом 5:1.

«Спартак», который идёт на шестой позиции в таблице, 28 апреля у себя дома встретится с «Локомотивом» в рамках 26-го тура РПЛ, начало встречи запланировано на 16:15 по столичному времени.