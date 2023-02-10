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Бердыев сделал прогноз, когда «Сочи» станет «бердыевским»

10 Февраля 2023 • 21:29 Комментировать
Сочи
0:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:2).

- В предыдущих интервью после матчей вы говорили об удачных отрезках той или иной длины. Сегодня был удачный отрезок у «Сочи»?

- Первый тайм - там был определенный период, когда мы правильно играли. В целом есть удовлетворение от турнира, потому что сама организация хорошая. Участие в таких турнирах очень важное. Теперь у нас есть полная картинка того, над чем работать на третьем сборе. Это очень важно.

- Понимаю, что вы вряд ли назовете фамилию, но есть ли такое, что один из футболистов или группа футболистов убедила вас в чем-то по-настоящему на этом турнире?

- Да, безусловно. Если в целом брать турнир, то группа атаки очень понравилась, хорошо использует пространство. Есть удовлетворение. Но вот эта последняя игра - хорошо, что она состоялась, многое вскрыла в обороне, здесь, конечно, есть над чем работать. Но я очень удовлетворен турниром.

- Сарвели получил травму. По комментаторскому мнению, он на турнире выделялся. Есть ли уже понимание, насколько он выбыл? Есть ли информация от врачей, что это для вас перед третьим сбором потерять такого нападающего?

- Дай бог, чтобы ненадолго. Сегодня не было и Бурмистрова, и Заики, это группа атаки, которые быстрые в принятии решений и по скорости. Удовлетворение есть от турнира, уже картинка вырисовывается. Примерно уже понимаем, что будет на третьем сборе.

- Насколько нынешний «Сочи» «бердыевский»?

- Пока нет (улыбается), но надеюсь, что когда уже поработаем на третьем сборе над атакой, тогда уже можно будет что-то говорить.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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