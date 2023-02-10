Абаскаль: «Если Пруцев не отбегает свои 13 километров, придётся оставлять его после матча бегать ещё»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (2:0).

- Поздравляем с первым трофеем в «Спартаке». Как ощущения?

- Самое главное чувство и самое важное, что я увидел только что, - это болельщики. От Москвы так далеко, от дома, и такая замечательная поддержка. Спасибо им за это. Я видел, как футболисты отдались полностью, спасибо им за это. Мы старались, чтобы болельщики тоже были счастливы.

- Что вам больше всего понравилось в игре команды на этом турнире, не только в этом матче?

- Прежде всего, это вовлеченность, то, как они отдавались, их готовность отдаваться и в матчах, и, прежде всего, на тренировках. Потому что они были готовы расти, развиваться. Если ты думаешь, что всё знаешь, и ни в чем не сомневаешься, то ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому именно эти качества наиболее отметить.

- По составу. Во втором матче подряд вы не меняете Пруцева. Выдерживает две игры на сборах? Как объясняете это решение?

- Пруцев великолепно действует в атакующей фазе и в фазе обороны, он очень полезен, много бегает и способен играть все 90 минут, потому что ему это нужно на самом деле. Потому что если он не отбегает свои 13 километров, придется оставлять его после матча бегать еще. А я не люблю, чтобы футболисты бегали еще после матча, поэтому решение обусловлено еще именно этим.