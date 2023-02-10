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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатов не планирует отмечать победу на турнире

10 Февраля 2023 • 21:23 Комментировать
Сочи
0:2
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (2:0).

- Ты сегодня классный матч выдал, особенно в первом тайме, забил и отдал голевую передачу. Поделись ощущениями.

- Самое главное - выиграли, мы все играем как команда, идем к общей цели - побеждать, вот и всё.

- Классный гол забил. Вспомни эпизод. Как  с твоей точки зрения всё выглядело?

- Не знаю, просто какие-то хорошие пасы давали, я убежал и всё.

- Ты прямо вырвался один на один, хорошо убежал. Потом просматривали на момент офсайда, но не нашли.

- Да, было такое. Не знаю, просто забил и всё.

- Насколько важны эти эмоции от победы в Зимнем кубке РПЛ? Пусть этот турнир и товарищеский, но наверняка что-то присутствует приятное? Или нет, и всё спокойно?

- Конечно, приятно выиграть. Мы играем, чтобы побеждать в каждом матче, вот и всё. Эмоции хорошие. Будем готовиться дальше.

- Будете как-то отмечать после игры?

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- Да нет, будем готовиться, завтра вылет в Москву.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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