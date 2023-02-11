Ловчев: У «Спартака» шикарная атака — это соперник «Зениту» в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался после победы «красно-белых» над «Сочи» (2:0) в рамках зимнего Кубка РПЛ.

«Забит отличный гол, когда Пруцев отдал Игнатову, а тот — в штрафную Бальде. Важно, что не было провалов в обороне, быстро выходили в атаку. Такое впечатление, что команда уже сейчас готова к сезону», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

По мнению специалиста, у «Спартака» на данный момент шикарная атака, к которой скоро добавятся Куинси Промес и Виктор Мозес. «Красно-белые» точно смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, считает Ловчев.

После 17 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Спартак» на шесть очков.