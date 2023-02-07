Аленичев: «Я не исключаю, что вернусь в «Спартак»

Экс-футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

«Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать», — приводит слова Аленичева Sport24.

Напомним, что как игрок в составе «красно-белых» Аленичев четыре раза выигрывал чемпионат России. После окончания игровой карьеры бывший полузащитник занялся тренерской деятельностью и в 2015 году возглавил «красно-белых», однако покинул свой пост менее чем через год. В настоящий момент Аленичев находится без работы.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. С лета прошлого года московской командой руководит испанский тренер Гильермо Абаскаль.