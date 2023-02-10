Мелкадзе — о матче со «Спартаком»: «Я уже не разделяю соперников»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, являющийся воспитанником «Спартака», поделился ожиданиями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ против «красно-белых».

25-летний футболист отметил, что ему было бы очень приятно выиграть предсезонный турнир, однако матчи со «Спартаком» он особенным образом не выделяет.

«Матч против «Спартака»? Я уже не разделяю соперников, все одинаковые и важные», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 10 февраля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Мелкадзе провёл за «Сочи» 18 матчей, забив пять голов и отдав две результативные передачи. После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.