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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» разобрался с «Сочи» и выиграл Зимний Кубок РПЛ

10 Февраля 2023 • 21:01 Комментировать (2)
Сочи
0:2
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и «Сочи» сошлись в рамках последнего тура Зимнего кубка РПЛ.

Протокол игры  
Сочи0:2Спартак Москва
  28'Игнатов Михаил Александрович (0:1)
  40'Бальде Диао Кейта (0:2)
Адамов ДенисМещанинов АртёмМиладинович ИванТерехов СергейДркушич ВаняМаргасов ТимофейНобоа КристианЦаллагов ИбрагимМелкадзе ГеоргийСарвели ВладиславЮсупов Артём
Запасные: Сиссако МуссаЖоаозиньоЮрганов ИгорьКусков АртурФёдоров ЗахарКравцов КириллМакарчук АртёмМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев АмирДжорджевич Лука
Максименко АртёмДенисов ДаниилДуарте АлексисДжикия ГеоргийЛитвинов РусланТавареш ТомашИгнатов Михаил АлександровичПруцев ДанилЗобнин РоманБальде Диао КейтаМелёшин Павел
Запасные: Зорин ДаниилСоболев АлександрМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонХлусевич ДаниилНиколсон ШамарРыбус МацейВеденеев МаксимШитов ВладиславПяткин ИванЗиньковский АнтонМартинс КристоферЧернов Никита
10 февраля.

 

В борьбе за победу на Винлайн Зимнем Кубке РПЛ сошлись «Спартак» и «Сочи». Команда Гильермо Абаскаля одержала две победы – в серии пенальти сломили «Ростов», благодаря геройствам Селихова, а потом катком проехались по «Краснодару» (4:0). «Сочи» Курбана Бердыева как раз краснодарцам проиграл минимально, но зато разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счётом 3:0. Так что любая победа обеспечивала кубок «Спартаку» и почти любая (желательно, крупная) – «Сочи».

«Спартак» вновь показал силу на зимних турнирах, после «многозначительного» Копа дель Соль «красно-белые» мощно выступили и на Винлайн Зимнем Кубке России. Победу над «Сочи» команда Абаскаля добыла за первый тайм. Начал с активность Павел Мелёшин, который получил шикарный пас от Ибрагима Цаллагова и в касание пробил в ближний угол. Правда, проблем Адамову форвард «Спартака» особо не доставил.

Павел простил «Сочи», но очередная ошибка на ровном месте привела к голу. Теперь уже подарили мяч Бальде в центре поля, Кейта сразу же покатил на ход Игнатову, Михаил убежал на рандеву с Адамовым и легко переиграл того в ближнем бою – 1:0. Очень долго рефери смотрел повтор голевого момента и размышлял, но мяч в итоге был засчитан. А под конец первого тайма «Спартак» добил интригу.

Результативный удар к голевой передаче добавил Кейта Бальде. Данил Пруцев из глубины поля выдал шикарный пас на правый край на Игнатова, Михаил вернул должок форварду и прострелил вдоль ворот, а Бальде уже спокойно пробил по пустым воротам – 2:0. Тут же Сергей Терехов один мяч отыграл, но курьёзный гол «Сочи», пытавшийся возродить интригу, засчитан не был.

Это Маргасов пробил по воротам из центра штрафной площади, но мяч свалился с ноги и улетел точно на Терехова, а Сергей точно пробил. Вот только фол Мелкадзе был замечен в ходе голевой атаки. Георгий умудрился наступить на ногу голкиперу, чем конечно же помешал Максименко. Опять же надолго взяла паузу судейская бригада и вынесла вердикт – мяч не засчитан.

Огромное количество замен в перерыве и во втором тайме погубило комбинационный футбол. Ну очень много сумбура, ошибок, неточных передач. Данил Пруцев, оставшийся в игре на весь матч, попытался фланговым проходом взбодрить игру, опасно бил с угла штрафной площади, но в створ не попал. Дальше вновь тишина и только в самой концовке из ничего возник опаснейший момент у Соболева. Через рикошет прошла опаснейшая передача в центр штрафной площади, пробил оттуда Александр мощно, но неточно.

Однако у «Сочи» совсем не было шансов перевернуть ход матча, «Спартак» закономерно победил и стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
10 Февраля 2023 в 21:10
ай дишовый купак-паримач! вновь у свинтаков.. да ышо с помащью бритай креатуры..впрочем, как усегда.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
10 Февраля 2023 в 21:05
Молодцы что тут скажешь… соперники не простые, поэтому и победа приятна…
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