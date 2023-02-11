Джикия: «Классен — это ключевой игрок, мы его не отпустим»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после победы в зимнем Кубке РПЛ.

«Хотели, чтобы кубок поднял Леон Классен, но он отказался. Не знаю, почему, просто хотели, чтобы он поднял. Мы его не отпустим. Это ключевой игрок. Хотели дать молодому поднять трофей, чтобы он ощутил это», — передает слова Джикии «РИА Новости».

В заключительном туре товарищеского турнира «Спартак» одержал уверенную победу над «Сочи» (2:0) и стал обладателем очередного трофея во время сборов.

Стоит отметить, что ранее появились слухи о возможном уходе Классена в аренду до конца текущего сезона без права выкупа.