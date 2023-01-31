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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль может покинуть «Спартак» летом, у тренера есть варианты в Испании эксклюзив

31 Января 2023 • 22:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
10.02 19:00

Молодой рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть клуб уже летом. По информации источника сетевого издания «ЕвроФутбол.Ру», у испанского специалиста есть неплохие варианты продолжить карьеру на родине – им интересуются испанские клубы.

Напомним, Абаскаль довольно успешно руководит «Спартаком» в текущем сезоне – «красно-белые» взлетели на второе место турнирной таблицы РПЛ. Особенно этот результат контрастирует с тем, что было в провальном прошлом сезоне. На данный момент москвичи отстают от петербургского «Зенита» на шесть очков, шансы на чемпионство не потеряны.

До назначения в «Спартак» летом 2022 года 33-летний Абаскаль работал в системе швейцарского «Базеля».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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