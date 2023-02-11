Зобнин: Хлусевич был диджеем в раздевалке «Спартака» после победы в зимнем Кубке РПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, почему команда долго не выходила из раздевалки после победы в зимнем Кубке РПЛ.

«Почему долго выходили? Музыку слушали. Хлусевич диджеем был. Тренерский штаб нас поздравил», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Хавбек отметил, что эта победа добавит команде уверенности, хоть это и товарищеские игры, но все получали удовольствие от матчей.

Напомним, «Спартак» одержал победу во всех трех матчах товарищеского турнира и стал победителем зимнего Кубка РПЛ.

Первый официальный матч в 2023 году «красно-белые» проведут против «Локомотива», встреча пройдет 22 февраля в рамках плей-офф Фонбет Кубка России.