Бушманов: «Спартак» весной обязательно поборется с «Зенитом»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о перспективах «красно-белых» в нынешнем сезоне после победы на Зимнем кубке РПЛ.

«Спартак» набирает форму, уже сейчас они показывают хороший футбол. Можно сказать, что команда уже готова к первому официальному матчу на Кубок России. Думаю, что весной «Спартак» обязательно поборется с «Зенитом», — приводит слова эксперта издание«РБ Спорт». По мнению Бушманова, команда уверенно выглядела по ходу состязания. Также Евгений оценил игру новичка «Спартака» Кейта Бальде, отметив, что сенегалец поможет клубу во второй части сезона.

Напомним, что «красно-белые» стали победителями Зимнего кубка РПЛ, обыграв в последнем туре «Сочи» со счётом 2:0. В таблице Премьер-лиги «Спартак» находится на второй строчке, уступая «Зениту» на шесть баллов.