Абаскаль ответил на вопрос, будет ли «Спартак» удерживать победный счёт в матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Смоделируем ситуацию. Допустим, концовка игры, вы ведете в один мяч, понятно, что вам этой победы хватит, чтобы выиграть турнир. Будет ли такой же контроль мяча и игры, как в официальном матче? Потому что все-таки хочется выиграть турнир.

- Конечно же, футбольной логики никто не отменял, поэтому, смотря как будет складываться матч, от этого тоже многое будет зависеть. У нас будет определенный план на игру, будут определенные задачи. Но наши тренировки зачастую так построены: мы делаем определенные ситуации, когда, к примеру, задаем, что одна команда ведет в счете, а другая должна отыграться или владеть мячом и так далее. Даже во время тренировок у нас могут возникать подобные ситуации. Сейчас понятно, что это товарищеский турнир, хотя понятно, что сейчас в рамках турнира все равно может в определенный момент скорректировать как-то нашу игру. Футболисты могут почувствовать, что близка победа, какие-то турнирные задачи и в этом отношении сделать какую-то такую симуляцию в преддверии Кубка России и увидеть эту ситуацию здесь. Естественно, это может повлиять. У нас есть изначальный план, а дальше уже будет развитие.