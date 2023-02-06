Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением

06 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Краснодар
окончен

Бывший форвард «Спартака» Андрей Тихонов порадовался за Александра Кержакова, который сегодня днём был объявлен главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Могу его только поздравить. Нужно пробовать, если выпадает такая возможность. Очень рад, что наш тренер будет работать за границей, ему можно только пожелать удачи», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

Напомним, что в тренерской карьере у Кержакова было два клуба – это «Томь» и «Нижний Новгород», без работы тренер находится с лета прошлого года.

В бытность футболистом россиянин выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
22:02 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «С приходом Бердыева игрокам «Сочи» всё стало понятно»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Евдокимов близок к переходу в «Текстильщик»
21:32 · Россия. Первая лига
Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов заявил, что пока не готов тренировать за границей
21:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Российский футбол должен оставаться в УЕФА»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением
21:10 · Россия. Первая лига
«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре
20:59 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Изоляция российского футбола — это плохо»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Уралом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Дзюбе в «Торпедо» не надо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Заика поделился мнением о работе под руководством Бердыева
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда Сантос возобновит тренировки с командой
20:35 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Торпедо» не найдёт форварда лучше Дзюбы»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Несколько игроков «Пари НН» попали в сферу интересов «СКА-Хабаровск»
20:34 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о состоянии Мантуана
Все новости
Рекомендуем