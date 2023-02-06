Тихонов поздравил Кержакова с новым назначением

Бывший форвард «Спартака» Андрей Тихонов порадовался за Александра Кержакова, который сегодня днём был объявлен главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Могу его только поздравить. Нужно пробовать, если выпадает такая возможность. Очень рад, что наш тренер будет работать за границей, ему можно только пожелать удачи», - цитирует Тихонова «Матч-ТВ».

Напомним, что в тренерской карьере у Кержакова было два клуба – это «Томь» и «Нижний Новгород», без работы тренер находится с лета прошлого года.

В бытность футболистом россиянин выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих».