Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: «Краснодар» не получал предложений по Сперцяну

06 Февраля 2023 • 16:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.70 X 3.60 2 2.10
Через 2 ч. 32 мин.

«Краснодар» не получал предложений по возможному трансферу 22-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны нидерландского ПСВ, а также нескольких итальянских клубов. Несмотря на отсутствие предложений, по информации Metaratings, ПСВ сохраняет интерес к армянскому футболисту и попытается заполучить его летом.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
17:26 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» сообщили, что команда останется в Турции
17:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» ощутили землетрясение в Турции – Йоканович
17:17 · Россия. Премьер-лига
Юран высказался насчёт обвинения в договорном матче
17:04 · Россия. Премьер-лига
Галактионов против ухода Баринова из «Локомотива»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Допускаю, что Карпин ещё не сказал своего последнего слова в Испании»
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Промес опубликовал видео с украшениями ценой в 7 миллионов рублей видео
16:38 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Краснодар» не получал предложений по Сперцяну
15:56 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Для меня Семак второй после Марадоны среди тех, с кем я играл»
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин прокомментировал конфликт Слуцкого и Мостового
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина» 1
13:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Игоря Коновалова: «Восстановление после тяжёлой травмы проходит в штатном режиме»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Ташуев – о землетрясении в Турции: «Я не слышал, но, говорят, в отеле что-то качало» эксклюзив
13:26 · Россия. Первая лига
Сесар Навас назвал причины провала «Рубина»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Потеря Зайнутдинова — несерьёзная проблема для ЦСКА»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Федотов назвал проблемные позиции ЦСКА
Все новости
Рекомендуем