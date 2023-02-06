Источник: «Краснодар» не получал предложений по Сперцяну

«Краснодар» не получал предложений по возможному трансферу 22-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны нидерландского ПСВ, а также нескольких итальянских клубов. Несмотря на отсутствие предложений, по информации Metaratings, ПСВ сохраняет интерес к армянскому футболисту и попытается заполучить его летом.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.