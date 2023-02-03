Зобнин: «Мы понимаем, что от нас хочет Абаскаль»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о работе под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По словам 28-летнего футболиста, команда уже привыкла к требованиям 33-летнего наставника и сейчас чувствует себя комфортно.

«Что касается сборов, то мы уже знакомы с Абаскалем и понимаем, какие тренировки, что от нас хочет тренер. В этом плане стало более комфортно», — приводит слова Зобнина Sport24.

Напомним, Абаскаль возглавил «красно-белых» минувшим летом. Ранее он работал в швейцарском «Базеле» и «Волосе», который выступает в чемпионате Греции.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидера турнира «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.