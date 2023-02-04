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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кордоба рассказал о целях «Краснодара» на оставшуюся часть сезона

04 Февраля 2023 • 11:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
06.02 20:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда во второй части сезона РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 25 набранных очков. От лидирующей тройки «быки» отстают на 10 баллов.

«Вся команда понимает идеи тренера. Наша задача на оставшуюся часть сезона — подняться как можно выше в таблице», — приводит слова Кордобы РИА Новости.

В текущем сезоне 29-летний Кордоба провёл в составе южан 18 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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