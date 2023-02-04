Кордоба рассказал о целях «Краснодара» на оставшуюся часть сезона

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о том, какие цели ставит перед собой команда во второй части сезона РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 25 набранных очков. От лидирующей тройки «быки» отстают на 10 баллов.

«Вся команда понимает идеи тренера. Наша задача на оставшуюся часть сезона — подняться как можно выше в таблице», — приводит слова Кордобы РИА Новости.

В текущем сезоне 29-летний Кордоба провёл в составе южан 18 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.