Рыбус: «Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о том, как проходит адаптация новичков московского клуба Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, пополнивших состав «красно-белых» по ходу зимнего трансферного окна.

«Мы хорошо встретили ребят. Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском, английский ему даётся пока сложно», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Тавареш перешёл в «Спартак» из «Бенфики» за 2 миллиона евро, а 22-летний Дуарте, ранее защищавший цвета парагвайского «Серро Портеньо», обошёлся московскому клубу в 4 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы.