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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус: «Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском»

03 Февраля 2023 • 15:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
06.02 20:00

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о том, как проходит адаптация новичков московского клуба Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша, пополнивших состав «красно-белых» по ходу зимнего трансферного окна.

«Мы хорошо встретили ребят. Тавареш — общительный парень, а вот Дуарте говорит только на испанском, английский ему даётся пока сложно», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний Тавареш перешёл в «Спартак» из «Бенфики» за 2 миллиона евро, а 22-летний Дуарте, ранее защищавший цвета парагвайского «Серро Портеньо», обошёлся московскому клубу в 4 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус Томаш Тавареш Алексис Дуарте
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