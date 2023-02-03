Зобнин: «Нам не хватает шуток Промеса»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии нападающего «красно-белых» Куинси Промеса на сборах в ОАЭ.

Напомним, что 31-летний футболист не полетел вместе с командой на сборы из-за риска быть депортированным в Нидерланды, поскольку на родине в отношении игрока сейчас ведётся расследование.

Зобнин признался, что «красно-белым» очень не хватает Промеса, который является лидером раздевалки.

«Надеемся, что Промес скоро вернётся к команде. И игроки, и тренерский штаб на связи с Куинси Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе», — приводит слова Зобнина Sport24.

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 23 игры, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» набрали 36 очков, расположившись на второй строчке турнирной таблицы.