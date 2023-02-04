Камоцци — про Абаскаля в «Севилье»: «Давайте посмотрим, чего он добьётся со «Спартаком»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию об интересе испанской «Севильи» к главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Абаскаль — отличный молодой тренер. Думаю, сейчас его европейская карьера в самом начале. «Севилья»? Давайте посмотрим, чего он добьётся со «Спартаком», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний специалист возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. В текущем сезоне РПЛ москвичи провели под руководством Абаскаля 17 матчей, набрав 36 очков. Сейчас «красно-белые» занимают вторую строчку турнирной таблицы российского чемпионата.