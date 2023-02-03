Рыбус: «Для «Спартака» каждый оставшийся матч — это финал»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Надо верить в чемпионство. Еще много матчей впереди. Нужно просто настраиваться на каждый свой матч. Для нас каждый оставшийся матч как финал. Это нам говорит и тренер перед каждой игрой», — приводит слова Рыбуса «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» одержал победу в матче первого тура зимнего Кубка РПЛ, обыграв «Ростов» в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:1 по пен).

В чемпионате России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице после 17 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.