Ахметов высказался о работе с Ивичем

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от работы с новым тренером «быков» Владимиром Ивичем. Молодой по тренерским меркам серб, напомним, всего месяц назад возглавил краснодарский клуб.

«Ивич – сильный тренер, который много времени посвящает тактическим занятиям, он очень внимателен к деталям. Главное, чтобы всё наработанное воплотилось в официальных матчах», - цитирует игрока «Матч-ТВ».

«Краснодар» сегодня в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ с минимальным счётом обыграл «Сочи». В РПЛ «быки» идут на восьмом месте в турнирной таблице, у южного коллектива 25 баллов.