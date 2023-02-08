Тихонову нравится игра московского «Спартака»

Бывший лучший футболист России, Андрей Тихонов, высказался об игре московского «Спартака», в частности, о кубковом матче против «Краснодара», в котором москвичи одержали разгромную победу со счетом 4:0. Тихонов высоко оценил динамику игры, а также способность наставника команды, испанского специалиста Гильермо Абаскаля, поддерживать эту динамику.

- «Спартак» хорошо поддерживает ту динамику, которую хочет видеть тренер. Футболисты, выходящие на замену, поддерживают темп игры, у них есть взаимопонимание. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует слова Тихонова издание «РБ Спорт».