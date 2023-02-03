Джикия: «Напишу Тедеско, когда о его назначении на пост тренера сборной Бельгии объявят официально»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о назначении экс-главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско на пост наставника сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что контракт 37-летнего специалиста с бельгийской командой будет рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

«Ещё не писал ему. Потянет ли он уровень сборной Бельгии, покажет время. Конечно, напишу Тедеско, когда объявят официально», — приводит слова Джикии Sport24.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под руководством немецко-итальянского специалиста «красно-белые» завоевали серебряные медали чемпионата России.

После отъезда из РПЛ молодой тренер работал в «РБ Лейпциге», из которого был уволен 7 сентября прошлого года после поражения от донецкого «Шахтёра» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.