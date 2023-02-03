Агент: «Спартак» не заинтересован в Барди

Агент Фатих Фейизоглу, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Эниса Барди, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Интерес «Спартака» к Энису? Это фейк. У него есть другие заинтересованные стороны, однако он хочет заявить о себе в «Трабзонспоре», — приводит слова Фейизоглу Sport24.

Игрок пополнил состав турецкого клуба минувшим летом. В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей. Трудовой договор Барди с «Трабзонспором» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.