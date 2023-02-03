Рыбус заявил, что «Спартаку» не хватает Промеса на сборах

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался о том, что нападающий команды Куинси Промес пропускает сборы «красно-белых».

«Конечно, то, что Промес тренируется отдельно от нас, — это не то, если бы он был с нами. Он один из лидеров команды как на поле, так и за его пределами», — цитирует Рыбуса «Матч ТВ».

Футболист признался, что Промеса очень не хватает и все ждут, когда он сможет присоединиться к «Спартаку».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь ассистов.

«Красно-белые» занимают вторую строчку в РПЛ после 17 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.