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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Селихов — один из лучших вратарей России»

03 Февраля 2023 • 13:00 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре вратаря «красно-белых» Александра Селихова.

Напомним, вчера, 2 февраля, «Спартак» обыграл «Ростов» (0:0, 2:1 — пен) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Большой вклад в успех «красно-белых» внёс 28-летний голкипер, отразивший три 11-метровых удара.

Каррера назвал Селихова одним из лучших вратарей России, отметив, что «Спартаку» очень повезло иметь в своём составе такого футболиста.

«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 6 февраля против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Александр Селихов
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