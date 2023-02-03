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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов оценил шансы Сперцяна заиграть в Европе

03 Февраля 2023 • 23:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 3.20 X 3.50 2 2.20
06.02 20:00

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы своего одноклубника Эдуарда Сперцяна заиграть в одной из лучших европейских футбольных лиг. В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Сперцяну из Нидерландов и Италии.

«По себе знаю: если попадаешь в такую компанию, в которой ребята выигрывали Лигу чемпионов или там есть чемпионы мира — в таком коллективе прогресс гораздо быстрее проходит. И даже если Сперцян будет не готов будет выходить в старте, то он будет готов выходить на замену и демонстрировать всё то, что умеет», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Эдуард Сперцян – самый подорожавший игрок РПЛ в 2022 году, только в этом сезоне у него 10 голов во всех турнирах и шесть ассистов за «быков». Сегодня «Краснодар» выиграл «Сочи» в контрольном матче в рамках Winline Зимнего кубка России.                                     

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян
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