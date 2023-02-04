Баженов: «Промес будет готов к возобновлению сезона»

Бывший форвард «Спартака», а ныне менеджер клуба по игрокам в аренде Никита Баженов заявил, что главная звезда московского «красно-белых» Куинси Промес подойдёт к возобновлению сезона в отличной форме. И на это даже не повлияет то, что нидерландец не проходит сборы в ОАЭ вместе со своей командой, а тренируется с молодёжным составом в Москве.

«Квинси — профессионал. В Москве созданы все условия, где он может самостоятельно поддерживать форму. Знаю, что у него личная программа, которая похожа на ту, которую проходит «Спартак» на сборах. Не сомневаюсь, что он будет готов физически», - цитирует Баженова Metaratings.

Напомним, что Промес не поехал на сборы «Спартака» в ОАЭ из-за личных причин.