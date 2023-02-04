Агент Кайо: «Нашей целью всегда было остаться в «Краснодаре»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился мнением о будущем своего клиента.

«Продление контракта? Нашей целью всегда было остаться в «Краснодаре», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Кайо защищает цвета «Краснодара» с лета 2019 года. Действующий контракт 27-летнего бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского легионера в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «быков» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.