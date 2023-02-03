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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов: «Зенит ещё не чемпион»

03 Февраля 2023 • 23:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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06.02 20:00

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В чемпионате ещё не все решено, отрыв не столь велик. Понятно, что у «Зенита» собраны футболисты высокого уровня, возможности с ними большие. Но поле для всех одинаковое, мяч круглый», - цитирует футболиста «Матч-ТВ».

Напомним, «Краснодару» в текущем сезоне уже вряд ли предстоит побороться за чемпионство – отрыв от первого места слишком велик и составляет 17 очков. Первое место лиги – за петербургским «Зенитом» (42 очка), второе – у московского «Спартака» - 36 очков. На третьем идёт «Ростов» Валерия Карпина – 35 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Ильзат Ахметов
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