Ахметов: «Зенит ещё не чемпион»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В чемпионате ещё не все решено, отрыв не столь велик. Понятно, что у «Зенита» собраны футболисты высокого уровня, возможности с ними большие. Но поле для всех одинаковое, мяч круглый», - цитирует футболиста «Матч-ТВ».

Напомним, «Краснодару» в текущем сезоне уже вряд ли предстоит побороться за чемпионство – отрыв от первого места слишком велик и составляет 17 очков. Первое место лиги – за петербургским «Зенитом» (42 очка), второе – у московского «Спартака» - 36 очков. На третьем идёт «Ростов» Валерия Карпина – 35 баллов.