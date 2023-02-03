Зобнин: «Дуарте и Тавареш — ребята с хорошими качествами»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о новичках московского клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

Зобнин выразил надежду на то, что новоприбывшие легионеры помогут «красно-белым» во второй части сезона.

«Дуарте и Тавареш — ребята с хорошими качествами. Понятно, что они ещё не так много в команде, им предстоит адаптироваться. Мы им поможем», — приводит слова Зобнина Sport24.

Напомним, 21-летний Тавареш перешёл в «Спартак» из португальской «Бенфики» за 2 миллиона евро, а 22-летний Дуарте пополнил состав «красно-белых» после трансфера из парагвайского «Серро Портеньо». Сумма этой сделки составила 4 миллиона евро. Отметим, что оба новобранца являются защитниками.

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на втором месте турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на шесть очков.